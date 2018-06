Programme TV : ce soir, le match "France 98-Fifa 98" et "Seul contre tous"

Plusieurs programmes sont à retrouver sur le petit écran. On signale évidemment ce soir sur M6 la suite de The Island Célébrités en compagnie de nos amis les bêtes, les scorpions. Mais sur TF1, les anciens Bleus de 1998 chaussent à nouveau les crampons.



C'est en direct de Nanterre que nos champions du monde 98 vont affronter les autres stars des équipes présentes à cette époque en compétition (la plupart sont maintenant des quadragénaires). Mais l'événement sportif qui démarre jeudi prochain en Russie inquiète certains nutritionnistes. Selon plusieurs enquêtes, 90% des français vont regarder les matches sur grand écran. Et pour 75% d'entre eux, la pizza constituera l'essentiel de l'alimentation durant un mois, sachant que la bière est privilégiée par 60% des français.

Dans un autre registre, Nagui propose ce soir une deuxième édition de Seul contre tous. Si la première émission avait attiré peu de spectateurs, ce nouvel épisode avec Bruno Guillon présenté un mardi devrait séduire davantage. Enfin, le feuilleton Tandem revient aussi sur France 3, pour le plaisir du public qui aime ce couple de policiers divorcé qui ne cesse de se tourner autour.