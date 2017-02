publié le 22/02/2017 à 17:54

On fête un anniversaire ce mercredi soir sur France 2 : les 10 ans de Fais pas ci, fais pas ça, lancé en septembre 2007, qui se termine ce soir après 9 saisons racontant le quotidien des familles voisines Lepic et Boulay. Ce soir, nous sommes en 2027 et les deux familles sont fâchées.



Nicolas Hulot est président, et ça se sent jusqu'au tri des ordures que font les Lepic : "Ce papier recyclé ça coule, j'en ai plein les mains, c'est dégueulasse", explique Renaud dans l'extrait du dernier épisode nommé Guerre froide. Pour le découvrir en intégralité, rendez-vous à 21h00.

Au début, cette fiction faisait semblant d'être une télé réalité sur 2 familles, qui se présentaient devant l'écran, le producteur Thierry Bizot se souvient : "À cette époque, nos enfants commençaient à être adolescents. Je me suis dis que ça serait drôle de faire une comédie sur l'éducation où on aurait deux familles : une stricte et une un peu plus dans la mode de la compréhension, etc". Après l'épisode final de cette dernière saison, les spectateurs pourront passer la seconde partie de soirée avec les Boulet et les Lepic dans un documentaire racontant les 10 ans de la série.