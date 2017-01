Pour ce 19 janvier, le dernier débat de la primaire à gauche sur France 2 et la nouvelle série "22.11.63" sur Canal +.

par Isabelle Morini-Bosc publié le 19/01/2017 à 19:11

Pour cette soirée du 19 janvier, le dernier débat de la primaire de la gauche sur France 2 à 21h. On signale aussi la nouvelle série événement de Canal + produite par J.J Abrams : 22.11.63. Soit le 22 novembre 1963. La date vous rappelle quelque chose ? L'assassinat de J.F Kennedy. Le thème de la série est plutôt simple : il s'agit de remonter dans le passé pour empêcher l'assassinat de JFK. C'est l'adaptation réussie du livre de Stephen King, grâce essentiellement à un héros attachant joué par James Franco, parfait dans le rôle du prof d'anglais divorcé.



Il déjeune tous les jours dans un bar tenu par son copain Al, qui lui avoue un soir être malade mais qui, surtout, l’entraîne dans la cuisine de l'établissement où il lui déclare : "Entre dans ce placard, et lorsque tu reviendras je te raconterai toute l'histoire". James Franco se retrouve au même endroit un jour d'été de 1960, il croise un monsieur chevrotant et des Chevrolet, il en revient bouleversé. Vous l'aurez compris, le placard permet de voyager dans le temps.



James Franco a donc 3 ans pour approcher l'assassin et sauver Kennedy. Belle prestation de James Franco, qui adopte l'époque et s'adapte. Le public américain a donné 7,5 sur 10 à cette fiction diffusée sur Hulu, la plateforme de vidéos à la demande. Début de l'aventure sur Canal + à 21h.

"Limitless" sur M6 continue

Bonne audience pour ce feuilleton attachant dans lequel un post-ado "attachiant", Brian, utilise 100% de ses capacités cérébrales après avoir avalé une pilule de NZT qui a un inconvénient, elle tue rapidement ceux qui la consomment. C'est bête ! Sauf que notre Brian est kidnappé par un politicien qui lui tient à peu près ce langage : "Je vous suis à la trace depuis que vous êtes tombés sur les types du FBI". Le politicien, c'est Bradley Cooper, œil bleu fond de piscine, il jouait le héros dans le film du même nom ayant inspiré la série. La chaîne CBS n'a pas voulu de seconde saison, la première se laisse voir. Rendez-vous à 21h.