publié le 22/05/2017 à 19:36

Lundi 22 mai, gros plan sur Canal + et sur la troisième saison du Bureau des Légendes. Même si on n'aime pas les histoires d'espionnage, ni le sable du Proche et du Moyen-Orient, la chaleur et l'écran qui transpire, on est happé par cette saison. Le quotidien du personnel de la DGSE est bien écrit et bien décrit, avec un bon dosage bureau-terrain.



Mais le vrai héro, c'est Jean-Pierre Darroussin, parfait en patron taiseux et humain, occupé et préoccupé par son agent Paul (Mathieu Kassovitz), devenu otage de Daesh. Les deux acteurs, ainsi que leur comparse Sara Giraudeau qui joue un agent en plein doute, ont partagé leur opinion sur l'actualité. La Suivent-ils différemment depuis qu'ils travaillent sur cette fiction ultra-réaliste ? Selon Mathieu Kassovitz, "lorsqu'on regarde les informations, on a vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction parce que tout ce qui nous entoure est vraiment surréaliste. Le Bureau des Légendes est un havre de logique". Pour Jean-Pierre Darroussin, la série l'a rendu beaucoup plus vigilant face à l'actualité : "je sens que j'ai besoin de décortiquer l'information, d'être vigilant par rapport à la désinformation. On se rend compte après de ce qu'on ne vous a pas dit. Mon travail sur cette série a renforcé ma vigilance sur ce genre de chose".

Dans cette troisième saison, Paul est prisonnier de Daesh à la suite d'une faute. Et les Américains ne veulent pas l'aider à le sauver. Un autre agent est sur le terrain avec une combattante kurde. Il manque d'exploser en ouvrant une prote minée, faute d'avoir suivi les consignes. Mais dans cette nouvelle saison, il y a aussi de l'humour, notamment grâce à un as de l'informatique qui fait toujours des réflexions sur les choses de la vie.

Sur TF1, "Munch"

Deux nouveaux épisodes de Munch seront également au programme sur TF1. On découvrait en novembre 2016 une Isabelle Nanty incarnant une avocate culottée, maternelle et protectrice. L'actrice reprend ce rôle de pétillante avocate dans deux nouveaux épisodes, aux intrigues cohérentes : une jeune danseuse perd la mémoire alors que son patron a été assassiné. L'autre épisode montrera le cabinet d'avocats confronté à la révision d'un procès pour meurtre. Au rendez-vous, un guest de choix : Florent Manaudou, qui incarne un sportif victime d'une secte.