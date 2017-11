publié le 20/11/2017 à 17:34

Ce lundi 20 novembre, la bataille des séries fait rage. Pour truster les audiences, TF1 mise sur la deuxième saison de sa fiction La Vengeance aux yeux clairs. Ainsi, le spectateur retrouve Olivia (toujours campée par Laëtitia Milot) là où il l’avait laissée, soit sur l’effroyable découverte du kidnapping de sa fille Lou.



Alors que l’avocate découvre sa sœur, agonisante, elle reçoit un appel : c’est Étienne Chevalier qui est devenu, de la faute de notre héroïne, paraplégique. À son tour, l’homme cherche à orchestrer sa vengeance. Et lui intime donc l’ordre de le rejoindre à l’hôpital carcéral si elle veut retrouver sa petite saine et sauve… Plus intense que le précédent cru, cette saison 2 démarre sur les chapeaux de roues en terme de rythme.

France 2, elle, ne peut plus compter sur la très populaire Broadchurch, qui a tiré sa révérence la semaine dernière. Qu’importe : la deuxième chaîne parie sur un autre thriller britannique, la mini-série Thirteen.



À Bristol, au Royaume-Uni, Yvy Oxam, jeune femme âgée de 26 ans, parvient à s’enfuir de son ravisseur après treize ans de séquestration. Le retour au bercail ne se fait pas sans embûche : à peine Yves pense-t-elle retrouver un semblant de normalité qu’un nouveau kidnapping s’orchestre.



De toute évidence, il s’agit du même homme. Notre héroïne doit donc se faire violence et plonger dans ses plus douloureux souvenirs pour aider la police à retrouver ses traces… Un thriller de seulement cinq chapitres haletants et angoissants, mais sans pour autant verser dans le pathos par excès.