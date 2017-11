publié le 27/11/2017 à 19:49

Sur TF1, La Vengeance aux yeux clairs se poursuit. Nous retrouvons Olivia (Laëtitia Milot) qui, avoir été emmenée au commissariat. Elle se retrouve accusée du meurtre de sa fille, disparue. Sous la pression d'un odieux chantage, elle hésite à s’accuser du meurtre de sa propre tante. Même si elle sait pertinemment que ses aveux ne seraient qu'une échappatoire à court terme.



Un chapitre trépidant, qui repousse pour la première fois l'héroïne dans ses derniers retranchements. Et mention spéciale à Bernard Yerlès, alias Étienne Chevalier dans la fiction, qui incarne son personnage avec maestria.

Canal + lance ce soir Paris, etc., un ovni, objet visuel non imitable. Ou le quotidien de cinq parisiennes au bord de la crise de nerfs et de la crise de rire (crise de foie aussi). Une tragi-comédie réussie en douze épisodes de trente minutes dans lesquelles sont glissées des images d'archives de parisiennes d'autrefois, sortes d'images subliminales.





Vaut mieux prévenir : les scène d'ouverture sont très "culottées"... On y voit un enfant faire irruption dans le salon et dire à son père : "Papa, j'arrive pas à dormir, mais tu as mal, pourquoi tu souffles, et maman, elle est tombée…" Non, maman n'est pas tombée, elle se relève même vu qu'elle était en train d'honorer buccalement son mari. Même sur la chaîne cryptée, pourtant effrontée par essence, c'est particulièrement osé. Une série pleine d’irrévérence qui devrait marquer le public, à n’en douter.