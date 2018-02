publié le 21/02/2018 à 17:44

Pour cette soirée du 21 février, on salue la suite de la série française Lebowitz contre Lebowitz sur France 2. Il faut dire qu'elle est très réussie, cette fiction racontant le quotidien de deux avocates qui se sont partagées le même homme, patron d'un cabinet qu'il a crée avec la première madame Lebowitz (Clémentine Célarié), mais qu'il a légué à la seconde (Caroline Anglade), à qui il a fait un bébé. Inutile de préciser qu'aucune des deux ne loupe une occasion de débiner l'autre. Dans l'épisode de ce soir, intitulé La montagne magique, le duo fera face à de nouvelles affaires.



Sur France 3, on retient aussi la "spéciale Bourguignonne" des Racines et des Ailes. Qu'est-ce que c'est beau, la Bourgogne, c'est ce que l'on se dit dès la première minute de ces deux heures d'images consacrées à la Bourgogne et à ceux qui veulent y vivre bien, par exemple en redonnant vie aux châteaux, aux villages et aux légumes bourguignons. Ainsi, Laurent est acharné à développer une plante avec de jolies fleurs blanche, tandis que Marie Golay a ouvert une boutique de maraîcher dans un local désaffecté depuis des années à Luzy.

La compétition "Top Chef" se poursuit

Enfin sur M6, c'est un nouvel épisode de Top Chef. Chaque toqué a une brigade et ce soir tous les candidats de chaque brigade s'affrontent, allant ensemble chercher une qualification. La pression est énorme et il ne faut pas compter sur Philippe Etchebest pour la faire retomber. Il les aime pourtant ses candidats. Même si, pour l'instant, il renonce à ce tour de France qui lui permettait de débusquer le meilleur apprenti de l'année.