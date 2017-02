Programme TV : ce soir, "La Stagiaire" sur France 3 et "Planète animale" sur France 2

et Capucine Trollion

publié le 14/02/2017 à 18:59

Au programme ce soir, un inédit : La Stagiaire sur France 3 avec Michèle Bernier. L'actrice incarne Constance Meyer, une taularde innocente devenue juge stagiaire après avoir repris des études de droit. Le public aime cette héroïne, d'où la relance de la production de la série. Cette fois, Constance va venir en aide à un homme accusé d'un crime, mais qui n'arrête pas de clamer son innocence. Elle fera "équipe" avec le nouveau juge d'instruction, Boris Delcourt. Rendez-vous à 20h55.



Sur France 2, vous aurez rendez-vous avec Planète animale à 21h. Il a fallu 4 ans, 2.000 journées de travail pour faire ce film de la BBC qui nous conduit dans 40 pays, avec autant de spécialistes. Regardez ce documentaire qui a nécessité des drones, des dizaines de caméras cachées, mais surtout, surtout, une incroyable patience. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui leur a permis de filmer un combat de mustangs pour un harem, ou une bataille de léopards des neiges dans l’Himalaya, il faut s'en faire une montagne, et le plus épaté c'est celui qui a fait la voix off, François Morel, un citadin sans animal.

Enfin, les amateurs de Harry Potter seront servis. La première partie du tome 7 des aventures du sorcier à la célèbre cicatrice est diffusée ce soir sur TF1. Dans Les Reliques de la mort, première partie, notre héros accompagné de Ron et Hermione commencent la lutte finale contre Voldemort. Préparez vos baguettes pour 20h55.