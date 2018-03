publié le 12/03/2018 à 19:16

Ce lundi 12 mars, l'un des principaux événements a lieu sur TF1 avec un croisement inédit entre Joséphine, ange Gardien et Camping Paradis. Un épisode commun où Mimie Mathy et Laurent Ournac se donneront la réplique tandis qu'un second volet est bientôt en préparation.



Autre fiction française à la télévision : la nouvelle série originale de Canal + intitulée Nox, avec Nathalie Baye. Un polar haletant et scotchant où on touche le fond dans tous les sens du terme. On y côtoie toutes les minorités s'affrontant dans la rue mais aussi dans les égouts et les catacombes avec toutes sortes de désaxés.

C'est Nathalie Baye, rare à la télé depuis Les Hommes de l'ombre, qui le dit. Son rôle : celui de Catherine, une ancienne super flic "démissionnée" à cause d'un caractère de cochon. Sa fille, également flic, disparaît au cours d'une descente dans les catacombes. Elle va mener l'enquête avec le partenaire de celle-ci.



Une série avec un incroyable suspense mais aussi de l'humour. Son personnage est si acide qu'elle en est drôle. C'est pour cela que Nathalie Baye a accepté, et pourtant c'était pas gagné au départ. "J'étais partie en me disant, bon je vais le lire (le scénario) mais je pensais que ça allait être plus une réponse négative. En réalité, je ne l'ai [le projet] absolument pas lâcher (...) et j'ai été très séduite".