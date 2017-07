publié le 03/07/2017 à 18:02

Pour ceux qui ont suivent le programme télévisé en avance, il y a une déprogrammation dans le programme de ce lundi 3 juillet : Italie et mafia, le pacte sanglant, implacable film sur les accords secrets entre le gouvernement italien et la mafia, est déprogrammé au profit d'un hommage à Simone Veil, un documentaire poignant de 2004, à 23 heures sur France 3.



Plus tôt dans la soirée, on peut découvrir une curiosité, la Minute Vieille sur Arte : le but est de faire raconter des histoires lestes, souvent à connotation sexuelle, par des femmes (parfois des hommes) très BCBG.

D'abord exclusivement réservée aux anonymes, la Minute Vieille accueille aujourd'hui des personnalités connues et reconnues comme Andréa Ferréol, Liliane Rovere de Dix pour cent, et Geneviève de Fontenay dans cette saison 5. On peut découvrir un épisode par jour, pendant 15 jours, à 20h45 sur Arte.



"Major Crimes" sur France 2, "L'Amour est dans le pré" sur M6

Sur France 2, on peut découvrir Major Crimes, la troisième saison d'une série dérivée d'une autre célèbre fiction, The Closer ou L.A. enquêtes prioritaires. La chef Brenda Leigh Johnson étant partie, c'est son ex-rivale Sharon qui a repris l'équipe, un groupe savoureux dont un vieux de la vieille d'origine sicilienne, toujours flanqué d'un béret greffé au crâne.



Ce lundi 3 juillet on retrouve également la saison 12 de L'Amour est dans le pré. Parmi les 14 agriculteurs, le public va suivre Romuald, qui aime les cultures sur toutes leurs formes, et qui monopolise la parole avec ses prétendantes. Un sacré personnage.