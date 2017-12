publié le 20/12/2017 à 18:06

Avec On va s'aimer un peu, beaucoup, on en apprend vraiment beaucoup sur le quotidien d'avocates spécialisées dans les droits des familles, des avocates portant très bien la robe. Une série très réussie, mais il faut aussi noter la finale de Nouvelle Star sur M6.



Pas sûr qu'il y ait une suite, et pourtant, il est bien ce jury qui ne s'est peut-être pas assez vanné. Pour le reste, rien à redire, et beaucoup à dire sur l'un des finalistes, Yadam, un jeune vénézuélien de 17 ans. Il a appris le français en écoutant Cœur de Pirate dans sa chambre.

France 3 diffuse de son côté Sardou, le film de sa vie. L'occasion de visionner des archives, entendre des témoins de la vie de Michel Sardou, mais surtout, voir Sardou de nouveau raconter son histoire. Il revient aussi ses grands succès comme Le France et Les Lacs du Connemara, sans oublier Johnny Hallyday qu'il adore évoquer (l'émission a été tournée avant le décès de l'idole des jeunes).