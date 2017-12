publié le 15/12/2017 à 21:31

Ce vendredi 15 décembre sonne la fin de la dix-huitième saison de Koh-Lanta, 22 si on compte les saisons spéciales. Alors, on l'a dit, le délai est si court entre chaque Koh-Lanta, on dirait le film Le jour sans fin, pour une audience supérieure à 5 millions de personnes en moyenne.



TF1 diffuse dès 21 heures l'ultime épisode de cette aventure au Fidji. Les quatre derniers aventuriers s'affronteront sur la mythique épreuve d'orientation, après laquelle ils ne seront plus que trois. Ces trois derniers participants s'affronteront lors de l'épreuve des poteaux. Alors qui remportera cette édition du jeu d'aventure ?

France 3 diffuse dès 21 heures un documentaire sur Jacques Dutronc, intitulé Dutronc, la vie malgré lui. Accompagné de son ancienne compagne Françoise Hardy, il revisite sa vie, dont certaines histoires sont méconnues : c'est par exemple une citation de Georges Pompidou à l'Assemblée Nationale qui lui a assuré le succès de son tube Les cactus.