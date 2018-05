publié le 25/05/2018 à 18:51

Pour cette soirée du vendredi 25 mai, l'actualité télévisée est marquée par deux grands événements. D'un côté sur TF1, l'aventure touche à sa fin pour les candidats de Koh-Lanta. Au cœur de cette édition spéciale, les quatre finalistes vont s'affronter dans la course d'orientation et sur les poteaux pour tenter de remporter les 100.000 euros.





Autre événement sur France 3 : Le Divan de Marc-Olivier Fogiel qui fait son grand retour. L'émission créée en 1987 a été reprise en 2015 par l'animateur qui, en trois saisons, a fait s'allonger sur son fameux canapé de nombreux comédiens, politiciens, chanteurs et acteurs.



Mais s'il y a bien une personnalité dont on ne soupçonnait pas la venue sur ce divan, c'est Laurent Gerra. Si les deux hommes ne s'appréciaient guère auparavant, ceci n'est plus qu'une histoire ancienne. L'humoriste est l'invité spécial ce soir à 21 heures. Une émission incroyable d'intensité, de pudeur, riche en anecdotes et en témoignages.