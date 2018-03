publié le 07/03/2018 à 18:07

Pour cette soirée du 7 mars, on signale d'abord la fin de la saison 2 de Lebowitz contre Lebowitz (France 2). Nos deux avocates incarnées par Clémentine Célarié et Caroline Anglade, qui se sont partagées le même homme et les dossiers, vont donc se chamailler pour la dernière fois cette année. Cette fois sur le fait que l'on ne peut pas juger quelqu'un deux fois pour les mêmes faits dans l'épisode Non bis in idem. Paule décide en effet de reprendre une enquête à zéro. Il y aura évidemment une 3e saison avec nos avocates portant si bien la robe.



Sur M6, les amateurs et amatrices de cuisine découvriront un nouvel épisode de Top Chef. Et c'est encore le cuisinier Philippe Etchebest qui fait monter la mayonnaise en affrontant les 8 candidats restants. Chaque binôme fait un plat, comme le chef qui n'a qu'une heure pour le réaliser. Les candidat(e)s de leur côté ont 1h30 pour réussir l'épreuve.

C'est aussi la Journée internationale des droits des femmes sur le Service public, avec par exemple ce soir sur France 5 un film retraçant le parcours de 4 combattantes qui, partie de rien et des cités, sont parvenues à construire et à se construire. Sylvie l'écrivain réalisatrice, Nadia la travailleuse sociale, Tishou la chorégraphe et Laetitia "au service des jeunes en difficulté".