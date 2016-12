Pour la soirée du 30 décembre 2016, France 3 propose un documentaire sur la musique qui a rythmé les fêtes des adolescents dans les années 70.

> Ce soir "La fièvre des années disco" sur France 3 Crédit Image : Paramount Pictures Crédit Média : Isabelle Morini-Bosc

par Isabelle Morini-Bosc publié le 30/12/2016 à 19:00

Il n'y aura pas beaucoup d'inédits le 30 décembre au soir, mais si on veut danser et chanter en cette fin d’année, France 3 propose une émission spéciale disco. Elle ne prétend pas livrer une analyse sociologique poussée de l'époque mais on comprend néanmoins que les jeunes veulent s'éclater le samedi soir et s’ébrouer d'un quotidien souvent pesant. C'est l'histoire de La fièvre du samedi soir avec son tube planétaire Staying Alive, resté deux ans dans le hit-parade, 22 semaines en tête. On est frappés par la beauté de John Travolta. En France, les médias sont d'abord perplexes, notamment Danièle Gilbert et Roger Gicquel.



On note dimanche 1er janvier un vrai programme familial instructif. Dans La plus belle ville du monde, à 21 heures sur M6, on découvre un phénomène nouveau : le retour des animaux sauvages dans nos villes. Un retour logique : leur zone territoriale diminue pour cause d'urbanisation ou de cultures intensives. Ils migrent donc là où il y a de la nourriture et des cachettes : la ville. Surtout Paris, étape incontournable pour les oies en cours de migration.



Leur lieu privilégié est Longchamp. Le documentaire fait découvrir les renardes traversant Paris de nuit, les faucons pèlerins qui raffolent des pigeons. On peut regretter la volonté forcenée des auteurs de raconter une histoire, mais l'ensemble est quand même à la fois poignant, émouvant, drôle, bref au poil, forcément !