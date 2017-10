Programme TV : ce soir, "L’Âge de glace 4" ou "Capitaine Marleau"

publié le 31/10/2017 à 17:28

Surprise. TF1 ne propose pas de programme "spécial halloween" mais le quatrième volet de l'Âge de glace : La dérive des continents. En voulant protéger son précieux gland, Scrat provoque une énième catastrophe mais cette fois-ci aux conséquences planétaires.



Touchées de plein fouet par ce bouleversement, Manny, Sid et Diego se retrouvent perdus en plein océan, sur un iceberg qui leur sert de radeau d’infortune. Commence alors pour eux un nouveau périple à travers le monde.

À l’inverse de bien des licences qui s’embourbent dans l’incohérence et l’ennui volet après volet, l’Âge de glace se bonifie au fil des épisodes. Un rendez-vous familial à ne pas manquer, même si les bambins se délecteront forcément davantage que les plus grands, les clins d’œil adultes n’étant pas non plus à foison.

France 3 mise sur "Capitaine Marleau"

Ce soir, sur France 3, la capitaine Marleau mène l’enquête sur l’assassinat d’une jeune fille au pair, attachée à un célèbre écrivain. La veille, l’auteur de thrillers avait organisé une grande fête à domicile. Propice au crime ? À notre héroïne de démêler le vrai du faux.





La tâche s’annonce rude, tant son atypique accoutrement joue en sa défaveur. A moins qu’au contraire, l’enquêtrice arrive à tirer profit du manque de considération du romancier, baissant sa garde devant sa loufoquerie… S’il s’agit là d’une rediffusion, cet épisode aux faux airs d’Agatha Christie devrait captiver le public, à n’en pas douter.