publié le 22/11/2017 à 18:02

Ce soir, France 2 mise sur un téléfilm, L'Épreuve d’amour. L’... épreuve. Jeu de mots pour désigner un homme qui joue justement à être ce qu'il n'est pas pour respecter la société et sa famille. Sauf que le vernis craque. Tout commence le jour où Marielle rentre plus tôt que prévu et trouve dans leur maison une femme assise de dos face à la fenêtre. Son mari aurait-il une maîtresse? Non, cette femme c'est son mari, avec jolie robe, perruque et maquillage...



Il lui jure de tout arrêter, sauf que trois mois plus tard, elle lui voit un bracelet de femme au poignet. Il y a en fait tant d'amour entre eux qu'elle va l'aider, c'est un peu "Transgenre mode d'emploi", c'est sensé et sensible, les acteurs sont tous formidables, Marie-Josée Croze et Fred Testot en tête.



Sur France 3, ne loupez pas Jacques Brel, fou de vivre. Un documentaire sur Jacques Brel du début à la fin, de Bruxelles aux marquises, Brel bête de scène, de sexe, pas doué pour le bonheur, mais faisant bien semblant. Brel qui arrête la scène quinze ans après ses débuts, Brel à qui les Américains consacrent dès 1964 un spectacle qui sera repris par quinze compagnies.



Avant que la maladie ne l’emporte, à l’âge de 49 ans, il tente le cinéma. Notamment avec Lino Ventura dans L’Aventure c’est l’aventure de Claude Lelouch. Une piqûre de rappel salvatrice.