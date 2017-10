publié le 19/10/2017 à 18:10

Sur France 2, la soirée sera placée sous le signe du débat. Pour ce nouveau numéro de L'Émission politique, la journaliste Léa Salamé et son équipe d’experts reçoivent Marine Le Pen, présidente du Front national.



La candidate perdante du second tour de l'élection présidentielle reviendra sur l'actualité politique et économique du pays, ainsi que sur les premiers mois d’Emmanuel Macron à l’Élysée.

Mise en examen en juin 2017 dans l'affaire des assistants parlementaires européens, la fille de Jean-Marie Le Pen s'expliquera aussi sur les tensions qui règnent dans son parti depuis la rentrée et plus précisément depuis la démission du vice-président, Florian Philippot, désormais à la tête de son propre mouvement Les Patriotes.



L'enjeu pour le FN a été défini mardi en conférence de presse par Sébastien Chenu, l'un des porte-paroles du parti d'extrême droite: "Que Marine Le Pen puisse démontrer combien nous sommes la seule véritable opposition à Macron".



Soirée musicale pour M6

Autre chaîne, autre ambiance. M6, se référant à un grand sondage national, proposera de découvrir Les 50 chansons préférées des Français. Tous ces tubes seront interprétés en live sur la scène du Dôme de Paris-Palais des Sports.



Au programme, le gratin de la scène actuelle : Julien Doré, Florent Pagny, Maître Gims, Louane, Calogero, M. Pokora, Nolwenn Leroy, Kids United, Amir, Garou, BB Brunes, Pascal Obispo, Gilbert Montagné, Grégoire, Shy'm, Lara Fabian, Arcadian, Gauvain Sers et Laurent Voulzy. Ils revisiteront des morceaux légendaires ou reprendront leurs propres tubes.