Programme TV : ce soir, "L'Arme Fatale", "Tandem" et "12 juillet 1998, le jour parfait"

publié le 05/06/2018 à 19:18

Pour cette soirée du mardi 5 juin, on signale la fin de la saison 2 de L'Arme Fatale sur TF1. Un excellent final d'une excellente adaptation dont on verra la suite sans l'acteur principal Clayne Crawford viré pour mauvais comportement. Mais la véritable arme fatale de la soirée, c'est la fiction française Tandem sur France 3 avec Astrid Veillon qui fait quasiment la même audience que la série américaine de la première chaîne.



France 2 propose de son côté un documentaire consacré au 12 juillet 1998, le jour parfait. Une date symbolique puisqu'elle s'est terminée par la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Une journée considérée comme "le dernier grand moment de bonheur collectif spontanément partagé" par les Français dès le matin.



Le match lui-même, suivi par près de 24.000.000 de français et 1,3 milliard de téléspectateurs dans le monde, ne représente que 5 minutes d'images. Mais ce qui compte, ce sont les émotions et les témoignages de personnalités et d'anonymes qui ont vécu cette folle soirée.