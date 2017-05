publié le 02/05/2017 à 18:09

Ce mardi 2 mai, TF1 diffuse à 21 heures le premier épisode de l’adaptation de L’Arme fatale. Une œuvre emblématique pour ne pas dire culte, ce qui est toujours délicat à adapter en série. Cette saga de quatre films, commencée en 1987, a rapporté près de 500 millions de dollars de recettes. On se souvient du bon père de famille joué par Danny Glover, associé au veuf désespéré et tête brûlée Mel Gibson.



La série est une bonne surprise. L'intrigue est un bon copié-collé et le tandem est ultra attachant. Tout commence par le retour au travail de Roger Murtaugh après une crise cardiaque. Il rencontre son nouveau coéquipier, Martin Riggs, un policier texan, et dès la première opération il n’en peut plus. Comme dans le film, Murtaugh, avec son épatante femme avocate, est aussi stable que Riggs ne l'est pas.

Un autre polar est diffusé ce mardi à 20h55 sur France 3, avec Zabou Breitman. C'est La Loi de Pauline, tirée d'une série dans laquelle une vedette différente joue chaque fois un avocat chargé d’un cas difficile. Cette fois, c’est Zabou Breitman en magistrate d’abord nunuche.

Du théâtre et des pâtisseries

L’autre temps fort de ce mardi 2 mai est sur France 2 avec la captation de la pièce Le Syndrome de l’Écossais dès 21 heures, avec Bernard Campan et Thierry Lhermitte. Ce dernier est un écrivain alcoolique, alors que Campan est un chef d’entreprise puant. Leurs femmes sont jouées par Florence Darel et Christiane Millet. L’Écossais lui, c’est le whisky.



On signale aussi sur M6 le démarrage d'une variante du Meilleur Pâtissier dès 21 heures, avec des professionnels, cette fois-ci. Le jury est composé des grands noms de la pâtisserie que sont Cyril Lignac, Frédéric Bau, Philippe Conticini, et Pierre Hermé, dont c'est la première participation à ce type de programme.