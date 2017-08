publié le 21/08/2017 à 19:02

M6 diffuse ce lundi 21 août dès 21 heures les épisodes 19 et 20 de L'Amour est dans le pré dans lesquels il y aura des baisers. Ce sont Sébastien, Julie, Jean-Marc, Raphaël et Patrice qui terminent leur semaine avec leurs prétendant(e)s à la maison. L'heure du choix est arrivée pour tout le monde, alors certains passent à la vitesse supérieure.



L’amour est au rendez-vous ce lundi 21 août puisque Arte diffuse Shakespeare in love à partir de 20h55, le film de John Madden récompensé par 6 Oscars. Joseph Fiennes est un Shakespeare en mal d'inspiration et sa rencontre avec Viola de Lesseps, jouée par Gwyneth Paltrow va donner naissance à son plus grand succès, Roméo et Juliette.

Viceland diffuse un documentaire édifiant sur Charlottesville à 19h45. Il y a un peu plus d'une semaine, la ville de Charlottesville aux États-Unis était le théâtre de violents affrontements lors d'un défilé néonazis. Le soir même, Heather Heyer, une contre manifestante, était tuée, fauchée par une voiture. Une journaliste de l'émission VICE News Tonight a pu suivre pendant tout ce rassemblement les leaders suprémacistes blancs, parmi lesquels Christopher Cantwell, porte parole de la manifestation.

"Les Rois du gâteau" démarre ce lundi 21 août sur M6 Crédit : Capture d'écran M6

Pour terminer par une note plus douce, c’est aujourd'hui que M6 lance sa nouvelle compétition sucrée à 18h30, Les Rois du gâteau, sous l'égide Cyril Lignac. L’émission s'adresse aux pâtissiers amateurs, c’est une grande compétition pour un gâteau qui doit être digne de figurer dans une vraie pâtisserie.

