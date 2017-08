publié le 14/08/2017 à 18:51

Lundi 14 août, M6 diffuse un nouveau numéro de L'Amour est dans le pré. Cet épisode marque un tournant dans l'aventure que vivent Christophe, Carole, Gégé et Romuald, les quatre agriculteurs dont nous suivrons les développements amoureux avec leurs prétendantes et prétendants. Il va y avoir des déceptions, mais aussi de jolies révélations, des confirmations et donc de l'amour.



Du côté de Gégé, éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Haute-Vienne, tout semble se passer pour le mieux avec Anne-Marie. Depuis le départ d'Iris, leur amour l'un pour l'autre a enfin pu éclore. L'agriculteur, qui n'avait connu qu'un flirt en découvre tous les jours sur Anne Marie, qui fait d'ailleurs l'unanimité auprès des voisins. Pour ce qui est de Carole, éleveuse de chiens dans les Alpes-Maritimes, elle est toujours avec ses deux soupirants. Didier et Éric, deux contraires, tentent de la séduire, l'un avec beaucoup de mots, l'autre plus timidement. Mais il pourrait y avoir des rebondissements dans les Alpes-Maritimes.

Les téléspectateurs suivront également Christophe, viticulteur dans le Jura, complètement amoureux depuis qu'Angélique a débarqué à la ferme. Du coup, l'autre prétendante, Sylvie, s'efface. Il y a également de l'orage dans l'air chez Romuald, éleveur de poules bios en Haute-Saône.



Ce dernier sera accusé de ne pas passer suffisamment de temps avec l'une de ses prétendantes. Heureusement, Gégé et Anne-Marie semblent vivre un bonheur presque parfait, puisque cette dernière voit déjà loin dans l'avenir. Le nouvel épisode de L'Amour est dans le pré, à 20h50 sur M6, promet d'être tendre et beau.

"Le Crabe-Tambour" sur France 5

Pour les cinéphiles et en hommage à Claude Rich, qui nous a quitté le 20 juillet dernier, France 5 diffuse Le Crabe-Tambour, film de Pierre Schoendoerffer avec Jacques Perrin et Jean Rochefort. Ceux qui préfèrent passer une soirée années 1980 peuvent se retrouver sur TMC, qui rediffuse Scout Toujours avec Gérard Jugnot.



De son côté, France 3 propose Les Compères, film de Francis Veber avec l'inoubliable duo Pierre Richard et Gérard Depardieu, sur une musique signée Vladimir Cosma.