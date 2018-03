publié le 23/03/2018 à 18:43

Pour cette soirée du 23 mars, Koh-Lanta, le combat des héros se poursuit sur TF1. Ce soir aura lieu le premier duel entre Julie et Chantal des équipes Jaune et Rouge, éliminées la semaine dernière. La gagnante pourra peut-être réintégrer l'aventure après l'étape de la Réunification. Sur M6, la série MacGyver avec Lucas Till et George Eads sur M6. Cette fois, le héros devra faire face au Point rouge, un groupe terroriste d'Europe de l'Est. Sur France 2, ce sera un nouvel épisode de Caïn, la dernière saison avec l'acteur Bruno Debrandt.



Sur France 3, place à L'âge d'or des variétés consacré aux Carpentier, qui ont, comme disent les journaux, régné en maîtres sur les variétés durant 20 ans. Ils se sont imposés et en ont imposé : les vedettes ne venaient pas faire leur promo, mais faire le show, et jouer des scénettes drôles dans des décors et des costumes luxueux. Mais, parler des Carpentier sans passer d'extraits, c'est comme faire une purée sans pommes de terre.

Ils osaient tout côté décor. Une piscine terminée 5 minutes avant l’émission, ou ce décor qui devait s'effondrer sur une chanson de Michel Sardou. Sauf qu'ils y étaient allés si fort que tout était sous la poussière et les gravats. Le second des Carpentier raconte devant les images spectaculaires de l'effondrement.