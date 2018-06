publié le 07/06/2018 à 18:01

Un programme télévisé plutôt chargé pour ce jeudi. Côté fictions, Alice Nevers, la juge championne des audiences sur TF1, sera face au final du polar L'Accident sur France 3. On retrouve toujours Bruno Solo dans le rôle du mari dont l'épouse est morte dans l'accident de voiture qu'elle aurait provoqué. Une fin très réussie qui ne nous laisse pas sur notre faim.



Côté cuisine, Philippe Etchebest continue de sauver les restaurants en difficulté financière dans Cauchemar en cuisine sur M6. Ce soir, direction Le Canet-en-Roussillon chez un restaurateur attachant dont le restaurant tombe en ruine.



Enfin, on termine avec Envoyé spécial sur France 2. Au programme, on retrouve trois enquêtes : le premier sujet traite sur les sud-coréens connectés traquant les pervers et corrompus via les réseaux sociaux, le deuxième nous interpelle sur les décharges sauvages. Le troisième reportage suit quant à lui l'ancien joueur de rugby Sébastien Boueilh au centre de formation de l'OM. Il consacre désormais sa vie à la formation des jeunes face aux pédophiles.