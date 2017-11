Programme TV : ce soir, "Koh Lanta" ou "Qui prendra la suite"

et Mélissa Chevreuil

publié le 03/11/2017 à 17:10

Depuis la réunification, l’ambiance est électrique dans Koh-Lanta sur TF1, le clivage entre jeunes et aînés s’intensifiant épreuve après épreuve, conseil après conseil. Mais avant le délicat moment des votes, les candidats doivent, comme toujours, se plier à l’épreuve de confort, où ils devront cette fois-ci travailler leur mémoire et leur sens de la communication.



Pour obtenir l’immunité, ils devront s’essayer à deux parcours d’obstacles, un pour les hommes, l’autre pour les femmes. Les deux meilleurs devront se partager sur une dernière épreuve.



Enfin, quid de Maxime, alias "la girouette" de la saison ? Son vote a poussé le favori Sébastien dans les cordes. Les autres aventuriers peuvent-ils lui faire confiance ?

France 3 mise sur la nouveauté

Sur France 3, il y a une nouveauté, Qui prendra la suite. Soit le début d'un "feuilleton du réel", un vilain mot qui désigne une belle émission où des artisans cherchent la relève. On a une potière, une artisan-fromagère, une maître-verrier, un ébéniste, un confiseur et un luthier.





Ce programme en quatre volets est confié à Eglantine Emeye, une spécialiste de la brocante que vous retrouvez chaque weekend sur RTL dans Maison-Jardin-brocante avec Bernard Poirette. Et ne pensez pas qu’il s’agit ici d'une énième télé-réalité, comme l’atteste l’animatrice : "Aucun de nos candidats ou artisans ne raconte sa vie intime !"