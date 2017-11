Programme TV : ce soir, "Koh-Lanta" ou "L'Art du crime"

publié le 24/11/2017 à 14:56

Sur TF1, Koh-Lanta et le périple des apprentis Robinson se poursuit. Ils ne sont plus que six aventuriers à prétendre à la victoire : Mélanie, Tiffany, Marguerite, Sandrine, Magalie et Romain. Le dernier homme de la compétition est sur la sellette et il le sait. D’autant plus que, lors du dernier conseil, il a joué son va-tout : son collier d’immunité.



Mais les spectateurs le savent, sur l’île de Koh-Lanta, rien n’est jamais écrit. À noter que la finale sera diffusée le 15 décembre. Comme toujours, les quatre derniers candidats dans la course se mesureront à l’épreuve d’orientation avant celle, légendaire, des poteaux. Épreuve à laquelle, selon certaines images furtives du pré-générique, André participerait… Affaire à suivre.

Les sérivores pourront, eux, se tourner vers France 2 et L’Art du crime. Un polar qui se déroule dans les milieux de l'art, créé et coécrit par Angèle Herry-Leclerc, la fille de Miou-Miou. L'histoire est celle d'Antoine Verlay, un bon flic viré pour insubordination et récupéré par son meilleur ami dirigeant l'OCBC, l'Office Central de Lutte contre le Trafic de Biens Culturels, autrement dit des trafics dans le domaine de l'art.





Notre héros n’a toutefois pas franchement la discipline pour marotte contrairement à sa partenaire, Florence Chassagne (formidable Eleonore Bernheim). Entre cette historienne raffinée et ce flic qui ne peut pas voir l’art en peinture, voilà un duo-duel comme on les aime.