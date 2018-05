publié le 18/05/2018 à 18:46

Pour cette soirée du vendredi 18 mai, le programme télé est varié et devrait contenter petits et grands. TF1 diffuse, comme chaque fin de semaine, un épisode de Koh-Lanta, le combat des héros. Dernière ligne droite pour les candidats du jeu d'aventures, qui ne sont plus que cinq à espérer décrocher la victoire : Clémence, Jérémy, Pascal, Javier et Nathalie.



Sur M6 sera diffusé le 18e épisode de la seconde saison de MacGyver, intitulé L'union fait la force. La série d'action américaine connaîtra de nouveaux rebondissements. Matty et son équipe se retrouveront face à la famille Colton, des chasseurs de primes, eux aussi à la recherche d'un ancien employé du gouvernement.

France 2 propose de son côté un nouvel épisode de Candice Renoir, intitulé L'enfer est pavé de bonnes intentions, quand les spectateurs de C8 pourront découvrir un documentaire, Il était une fois le prince Harry et Meghan Markle, à la veille de leur mariage.

