Programme TV : ce soir, "Koh-Lanta" et "Imitateurs, des voix pas comme les autres"

et Thomas Louisy

publié le 11/05/2018 à 18:13

Dans la soirée du vendredi 11 mai, les habitués du petit écran retrouveront Koh-Lanta sur TF1. Dans ce combat des héros diffusé ce soir, il ne sont plus que 6 aventuriers dans la course au titre de "meilleur aventurier".



Mais le jeu est au cœur de l'actualité après l’interruption du tournage de la prochaine saison. À la suite d'un événement survenu entre deux participants, "les conditions nécessaires à son bon déroulement n'étaient plus réunies", a expliqué la production dans un communiqué.

Mais en face sur France 3, la chaîne propose une émission spéciale consacré aux imitateurs. Si Laurent Gerra et Nicolas Canteloup sont aujourd'hui les stars incontestées dans ce domaine, de nouveaux visages se sont fait une place sur scène à l'image de Véronic Dicaire, Michael Gregorio ou encore Marc-Antoine Le Bret.

Autre programme à retrouver ce weekend (dimanche à 18h) sur Public Sénat : Les Guerrières de la paix. Un documentaire racontant le combat de dizaines de milliers de femmes israéliennes et palestiniennes qui se mobilisent pour rétablir la paix au Proche-Orient, depuis 2014.