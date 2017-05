publié le 19/05/2017 à 18:22

Les aventuriers de Koh-Lanta ne sont pas au bout de leur peine. Ce vendredi 19 mai, les huit candidats devront redoubler de force mentale et physique pour réussir les épreuves. L'un d'entre eux devra d'ailleurs quitter l'aventure ! Un rebondissement qui promet de semer la zizanie dans le camp réunifié. Ils devront aussi se surpasser lors de l'épreuve de confort, où les candidats transporteront des seaux d'eau, puis de l'immunité où ils affronteront un parcours d'obstacles. L'aventure démarre à 21 heures.



Sur France 3, c'est une toute autre ambiance et les fans de Gainsbourg seront ravis. La chaîne consacre un document inédit au mythique interprète de La Javanaise ou encore de Je t'aime ... moi non plus. Il sera centré sur les femmes de sa vie, Juliette Gréco, Jane Birkin, Bambou, Brigitte Bardot ou encore Régine, qui vont raconter l'homme qu'elles ont connu à travers des interviews et des images d'archives dans Gainsbourg, l'homme qui aimait les femmes.

Il était le chouchou de ces dames...



"Gainsbourg, l'homme qui aimait les femmes", ce soir à 20h55. pic.twitter.com/1YJxtwAcRF — France 3 (@France3tv) 19 mai 2017

Enfin, France 2 diffuse l'épisode 7 de la cinquième saison de Candice Renoir. Dans cet épisode intitulé La Curiosité est un vilain défaut, Candice et son équipe doivent enquêter sur le meurtre du propriétaire d'un site de journalisme d'investigation. Entre-temps, notre héroïne devra accueillir une nouvelle recrue dans sa brigade : une journaliste qui doit réaliser un reportage sur le quotidien des enquêteurs.