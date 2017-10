publié le 23/10/2017 à 18:25

L'indétrônable Joséphine, ange gardien revient ce soir sur TF1 dans de nouvelles péripéties qui sentent bon les vacances estivales, presque à notre plus grand désarroi ! Dans ce nouvel épisode, l’ange protecteur débarque dans une colonie dite "déconnectée".



Soit une véritable torture pour les jeunes accros à la technologie comme Chanelle qui, à 17 ans, rêve de devenir célèbre grâce à sa chaîne sur internet. Même supplice pour Léonard, 16 ans, qui passe son temps libre à jouer en ligne. Un épisode faussement léger qui devrait proposer un chouette regard sur les dérives des réseaux sociaux sans pour autant faire dans l’originalité.

En face, "Broadchurch" tire sa révérence sur France 2

Toutes les bonnes choses ont une fin. La série anglaise s’apprête à faire sa troisième et dernière rentrée. Le tandem Alec Hardy et Ellie Miller travaille sur une nouveau dossier. Trish Winterman, caissière dans un supermarché, prétend avoir été agressée sexuellement lors d’une fête savamment arrosée.



Mais pour corser l’affaire, la victime n'a pas de souvenir précis des événements car elle a été assommée avant d'être violée. Une saison qui met en lumière deux thèmes particulièrement d’actualité : le statut de la femme aux yeux de l’homme, parfois cantonnée au rang d’objet. Et le harcèlement entre ados. D'autant plus que comme toujours, David Tennant (Jessica Jones, Doctor Who) mène avec maestria le programme. Un clap de fin à ne pas louper.