publié le 26/10/2016 à 19:00

Pour la deuxième semaine consécutive, TF1 dégaine sa fiction française de la semaine le mercredi. Coup de foudre à Jaipur avec Lucie Lucas et Rayane Bensetti a ouvert le bal la semaine passée, avec un score d'audience correct (4,5 millions de téléspectateurs pour 19% de part d'audience). Mimie Mathy alias Joséphine, ange gardien depuis 1997 sur TF1, a pour mission de faire bien mieux. La semaine prochaine, la première chaîne reprend ses bonnes habitudes et proposera la fiction française Camping Paradis le lundi et Esprits Criminels basculera de nouveau le mercredi en prime.



Une série française est aussi diffusée sur France 2. Les deux derniers épisodes inédits de la saison 2 de Nina, emmenée par Annelise Hesme, Thomas Jouannet et Grégoire Bonnet sont programmés ce mercredi 26 octobre. À l'hôpital, Nina risque sa place à la suite du décès de l'un de ses patients. Lâchée par ses supérieurs qui l'accusent de négligence, elle compte bien se disculper pour sauver son poste et laver son honneur.



Du foot sur France 3, Matt Pokora sur NT1

Les passionnés du ballon rond passeront à n'en pas douter leur soirée devant France 3. La chaîne du service public diffuse pas moins de six 16e de finale de la Coupe de la Ligue en simultané dans le cadre de sa soirée baptisée À chaque région son match : Stade Rennais - FC Lorient ; AS Nancy Lorraine - SM Caen ; Dijon FCO - FC Sochaux Montbéliard ; SC Bastia - EA Guingamp ; Toulouse FC - AJ Auxerre et Clermont Foot - Olympique de Marseille.

Quant à M6, elle fera confiance, comme chaque mercredi, à la cinquième saison du Meilleur pâtissier. Le concours culinaire présenté par Faustine Bollaert défie une nouvelle fois les candidats encore en compétition dans l'épreuve du classique revisité. Les dix pâtissiers travailleront notamment la tarte Bourdaloue. Enfin, les fans de Matt Pokora seront ravis : NT1 rediffuse le R.E.D. Tour de l'artiste actuellement en promotion de son nouvel album de reprises de chansons de Claude François, My Way.