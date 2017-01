Au programme de ce 30 janvier, le portrait de Jean-Luc Mélenchon par France 3, la suite de la série "Clem" sur TF1 et une soirée "Castle" à 21h05 sur France 2.

> Programme TV : ce soir, "Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui avançait à contre-courant" Crédit Média : Isabelle Morini-Bosc

par Isabelle Morini-Bosc , Capucine Trollion publié le 30/01/2017 à 18:15

Ce 30 janvier, France 3 consacre un portrait à Jean-Luc Mélenchon à 21h. On découvre alors un personnage plus délicat, fragile et attachant qu'il y parait, qu'il apparaît souvent, plus drôle aussi, il faut l'entendre tourner en dérision un article du Figaro, où un industriel vante son jambon sans antibiotiques. Il raconte aussi son départ du Parti socialiste avec qui il n'était pas en religion, mais ce qui fascine le plus, c'est le côté "machine de guerre", comme dans un extrait à Lille en compagnie du réalisateur Gérard Miller.



Sur TF1, les fans de la série Clem seront au rendez-vous. Dans ce nouvel épisode, de la saison 7, Clem découvre le rôle de la belle-mère en s'installant chez Stéphane, qui a déjà une fille, Charlotte. Elle fait d'ailleurs tout pour déstabiliser Clem. Quant à Salomé, elle économise en cachette pour retrouver Ben en Bolivie. La suite à 20h55.



Enfin sur France 2, c'est une soirée Castle à 21h05. Ce soir, les spectateurs seront plongés au cœur d'une enquête dans les pyramides, à la recherche de qui serait la lampe d'Aladin. Entre-temps, Martha fait appel à son fils pour la promotion de son livre, mais cela ne se passe pas comme prévu.