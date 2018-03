publié le 29/08/2017 à 18:09

Ce mardi 29 août, des hommages sont rendus à Mireille Darc. Les cinéphiles pourront voir sur Ciné+Famiz Les Seins de Glace, sorti en 1974 avec Alain Delon, suivi de Ne nous fâchons pas. Le grand public reverra avec plaisir à 20h50 sur Paris Première la comédie policière Laisse aller, c'est une valse : Mireille Darc y incarne l'épouse d'un ex-taulard (Jean Yanne) qui la soupçonne de l'avoir vendu, bien qu'elle ait le cœur tendre avec tous les marginaux qu'ils croisent. Ensuite, la chaîne diffuse un documentaire de 2005 dans lequel Mireille Darc se confie à ses proches, notamment Anthony Delon.



Mercredi 30 août, France 2 diffusera à 22h30 Un jour, un destin, dont elle l'invitée, tandis que France 3 lui consacrera toute sa soirée : à 20h55, elle propose Le Grand Blond avec une chaussure noire, suivi à 22h25 par le Divan de Marc-Olivier Fogiel, au cours duquel elle s'était confiée sans aucun tabou.

France 2 programmera prochainement dans Infrarouge le documentaire inédit qu'elle venait de réaliser sur l'excision, un documentaire remarquable de pudeur et de maîtrise selon le créateur d'Envoyé Spécial Paul Nahon.

Les chaînes raffolent de la pâtisserie

On reste sur France 2 qui propose à 20h50 le retour de l'émission Qui sera le plus grand pâtissier ?, un programme de bon goût, puisqu'il s'agit d'un concours dans lequel neuf candidats professionnels sont confrontés à des as du gâteau. Et pour que la pâtisserie fasse pas tapisserie, France 2 en a confié la présentation à Jean Imbert, gagnant de Top Chef 2012 et chouchou de la crème du show-business. Il remplace donc Virginie Guilhaume.



Ce genre de format fonctionne parfaitement en terme d'audience, surtout sur M6, avec tous les concours. Le 15 septembre, c'est la reprise de La Meilleure Boulangerie de France, sans oublier le succès des Rois du gâteau, chaque soir à 18h30 sur M6 : "la pâtisserie sur M6, ça marche, et j'en veux pour preuve la dernière saison du Meilleur Pâtissier qui a vu une saison record, on a progressé d'à peu près 620.000 téléspectateurs, ça a réuni tous les soirs 3,9 millions de personnes en moyenne [...] le territoire de la cuisine et de la pâtisserie est infini, il faut juste faire attention de raconter quelque chose de nouveau", confie le patron des divertissements de la chaîne.



Cyril Lignac pense lui que l'engouement est dû aux astuces que donnent désormais les professionnels dans leurs émissions et leurs livres : "la pâtisserie c'est intergénérationnel, on le fait à la maison, pour les enfants, on transmet des recettes, et surtout c'est quelque chose qui foncièrement ne coûte pas cher".

"Sigmaringen, le dernier refuge", un documentaire de Serge Moati

Sigmaringen, le dernier refuge est un formidable docu-fiction signé Serge Moati, visible ce soir sur Arte. Il raconte l'exil du gouvernement de Vichy à Sigmaringen, en Allemagne en août 1944, où Pétain et ses proches vont jouer à faire semblant.