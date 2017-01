Au programme du 16 janvier, la saison 6 de "Homeland" sur Canal + Séries et la suite de "Glacé" sur M6.

par Isabelle Morini-Bosc publié le 17/01/2017 à 19:00

Pour ce 16 janvier, on note le démarrage de la saison 6 de Homeland, mais sur Canal + Séries et non Canal + comme auparavant, car la chaîne cryptée passe Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Dans cette saison 6, on retrouve la bipolaire Carrie Mathison, ancien agent de la CIA, occupée cette fois à défendre les droits des musulmans dans une ONG new-yorkaise. L'intrigue démarre au lendemain d'une élection présidentielle ayant porté une femme à la tête de la Maison-blanche. C'est à 23 heures, et c'est diffusé presque à l'heure américaine.



On revient maintenant sur le succès de la série Glacé, diffusée sur M6 depuis la semaine dernière et adapté du polar de Bernard Minier. Cela se passe au sommet des Pyrénées à Noël. Tout commence par un étalon décapité, et ça jette un froid sur l'écran seulement ; le résultat d'audience, lui, a sacrément réchauffé l'ambiance à M6, en tête avec 4,8 millions de fans pour le premier épisode, et 4,5 millions de téléspectateurs en moyenne sur les deux.



On suit avec passion l'enquête du commandant Marytin Servaz qui, après avoir été appelé pour enquêter sur un étalon décapité, accumule les morts autour de lui, 2 ce soir. Un ancien procureur fou arrêté autrefois par martin et interné dans le coin, est impliqué, tandis que Martin fuit en plus un journaliste tenace. Rendez-vous à 21h.