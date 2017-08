publié le 08/08/2017 à 19:05

Le 6 août 1945 à 8h15, les États-Unis larguaient la bombe atomique Little Boy sur la ville japonaise de Hiroshima. Le japon a célébré le week-end dernier le 72ème anniversaire de ce bombardement et ce soir Arte consacre toute une soirée à cette folie humaine qui a fait des dizaines de milliers de morts, avec un saisissant documentaire qui date de 2015 et que l'on doit à la BBC..



Le 6 août 1945, sur ordre du président Truman, un bombardier B-29 largue sur Hiroshima la première arme nucléaire jamais utilisée lors d’une guerre. Ce documentaire revient heure par heure sur cet événement, les heures qui ont précédé et celles qui ont suivi. Des témoins, experts, anciens de l'armée japonaise, ou simple habitant, certains sont inédits et font froid dans le dos.

Quatre vingt mille Japonais sont immédiatement tués par l'explosion et au moins cent quarante mille au total trouveront la mort. On va aussi comprendre dans ce documentaire que cette bombe n'était pas un "mal nécessaire" pour forcer les Japonais à capituler mais que l'objectif de Truman était autre : devancer les Russes dans la course à l’armement nucléaire et montrer au monde la puissance américaine. L'opération est accompagnée par une véritable campagne de communication, on filme, on photographie depuis les avions le nuage radioactif.



Et puis il y a les témoignages des Américains comme ce photographe qui était dans un des trois avions de la mission Hiroshima. On verra aussi tout le cynisme de cette campagne, où il s'agit pour les États-Unis de tester grandeur nature leur monstrueuse création. À Nagasaki, le 9 août, les Américains vont isoler les zones japonaises dont ils ont pris le contrôle, et feront des études scientifiques sans soigner personne. Le documentaire s'appelle Hiroshima la véritable histoire, à 20h50 sur Arte.

Un documentaire sur l'île de la Réunion

Sur France 5, Sale temps pour la planète nous emmène sur l’île de la Réunion. On est à plus de 10.000 km de la métropole, La réunion, ses plages de sable fin et noir, sa végétation luxuriante, le paradis des vacanciers, mais voilà, la Réunion est touchée comme partout ailleurs par les bouleversements du climat : hausse du niveau de la mer et des maisons les pieds dans l’eau.



Alors l'île a décidé de réagir et des habitants se sont lancés dans un projet un peu fou mais réalisable : redevenir l’île verte, titre qu’elle avait perdu en 1982 avec l’arrivée des énergies fossiles. Les réunionnais travaillent à faire de l'île un modèle de transition écologique, en exploitant par exemple les sources d'eaux chaudes réchauffées par le magma du volcan qui domine l'île, le Piton de la Fournaise.



Si vous êtes plutôt séries ou cinéma vous pourrez toujours vous plonger dans la soirée prévue sur 6ter qui faisait aujourd'hui sa journée du chat et qui diffuse ce mardi 8 août Garfield 2, en honneur au plus paresseux des matous.