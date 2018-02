Programme TV : ce soir, "Hard Sun" et "Les Bracelets rouges"

publié le 19/02/2018 à 17:30

Cette soirée du lundi 19 février est placée sous le signe de la fiction. D'un côté, Canal + présente sa nouvelle série télé Hard Sun. Le titre s'inspire de la chanson Five Years de David Bowie, suggérant que l'apocalypse doit arriver dans cinq ans. C'est donc ce morceau qui a donné à l'auteur Neil Cross l'idée de cette fiction.





À la suite d'un piratage informatique, un projet de destruction du monde est découvert. Voulant faire croire à un canular, le gouvernement affronte un tandem de flics qui veut faire son boulot. Un binôme incarné par Jim Sturgess et Agyness Deyn. Cette série britannique est une réussite mais il faut supporter les giclées de sang. Les deux premiers épisodes sont à découvrir ce soir dès 21 heures.

Côté français, TF1 diffuse le grand final de la série Les Bracelets rouges. Forte de son succès auprès du public, la fiction raconte le quotidien d'enfants hospitalisés qui veulent vivre comme tous les ados et y parviennent entre deux opérations. Une série sensé et sensible qui est une très bonne opération pour la première chaîne puisqu'il y aura prochainement une suite.

Coup de cœur pour le documentaire sur Kim Jong-un

C8 propose un documentaire sur la Corée du Nord intitulé Kim Jong-un va-t-il (vraiment) faire sauter la planète? Un programme signé Victor Robert, très pop, complet, coloré, mais aussi très effrayant.



Réalisée par Nathalie Tourret et Julien Alric, cette enquête est complémentaire de tout ce qui a déjà été diffusé auparavant : de la Corée du Sud à la passion du dictateur pour le Coca-Cola sans oublier son amitié avec le basketteur américain Dennis Rodman. Les images sont horriblement fascinantes et folles, avec des exclus, comme le film sur sa mère autrefois cachée.