23/01/2017

Pour les fans de la série Clem, le lundi soir c'est sacré. La jeune maman, interprétée par Lucie Lucas depuis sept saisons continue de surfer sur le succès dans cette nouvelle aventure. Elle a d'ailleurs commencé fort avec le départ de Dimitri (Rayane Bensetti) pour la Bolivie, dès la reprise. Cette fois, Carole (Victoria Abril), est au bord de l'épuisement. Après un malaise, elle se retrouve à l'hôpital où on lui diagnostique un burn-out. Clem de son côté réapprend à vivre grâce à Stéphane, en cachette. Rendez-vous à 20h55.



Canal + lance sa série événement du mois : Guyane. Réalisée par Kim Chapiron et créée par Fabien Nury, la série plonge les téléspectateurs dans la jungle guyanaise et l'aventure d'un jeune géologue, qui va se trouver une vocation pour la recherche d'or. Mais, il devra se frotter au danger d'une telle passion, malgré l'aide de son nouvel ami, parrain de l'or d'un petit village. La saison 1 possède 8 épisodes, dont le premier sera diffusé à 21h.

Enfin sur Arte, Le quai des brumes est diffusé à 20h50. L'occasion de (re)voir Michèle Morgan, disparue en décembre dernier, au côté de Jean Gabin. L'histoire de Jean et Nelly, qui a marqué des générations de fans sous la caméra de Marcel Carné, plonge alors les spectateurs dans Le Havre des années 30, où la célèbre réplique "T'as d'beaux yeux, tu sais", a été prononcé.