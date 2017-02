Au programme de ce 1er février, la reprise de la saison 12 de "Grey's Anatomy", le téléfilm "Box 27" sur France 2, ou le second épisode de "Top Chef" sur M6.

> Programme TV du 1er février Crédit Image : ABC

par Isabelle Morini-Bosc , Lucie Valais publié le 01/02/2017 à 18:29

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Place aux fictions ce mercredi 1er février. Avec d'abord, la série américaine que l'on (re)trouve sur TF1, Grey's Anatomy, saison 12. TF1 en reprend en fait le cours, après son arrêt net début juin au sixième épisode pour cause d'Eurofoot, et d'épisodes non doublés. Ce premier jour de février marque le retour de l’héroïne Meredith, au Grey Sloan Memorial Hospital après la mort accidentelle de son mari, le Dr. Mamour. Deux nouveaux médecins font leur entrée dans la série, notamment le docteur Rigs, un chirurgien cardio-thoracique qui n'est pas particulièrement bien accueilli par l'équipe.



Une autre soirée vous attend sur France 2, qui diffuse le téléfilm Box 27. Un nom qui évoque le numéro d'un garage dans un parking, où un père cadre devenu chômeur est obligé de vivre en cachette avec son fils, dont il ne veut pas perdre la garde. Un téléfilm dramatique sobrement joué, pudique, pas désespérant, avec Éric Elmosnino, Zabou Breitman, et le jeune Marius Blivet.



Sur M6 sera diffusé le second épisode de la saison 8 de Top Chef ! L'émission culinaire a fait sa rentrée mercredi 25 janvier, avec au programme, de nouveaux candidats, de nouvelles épreuves et des règles inédites.