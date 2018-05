Programme TV : ce soir, "Grey's Anatomy", "Parole contre parole" et "Top Chef"

et Le Service Culture

publié le 02/05/2018 à 18:00

Pour la soirée du mercredi 2 mai, les téléspectateurs ont rendez-vous avec certains classiques de la fiction comme Grey's Anatomy sur TF1. Déjà la 14ème saison pour la série qui survit très bien, notamment avec le retour de la scénariste des premières saisons. On retrouve notamment ce soir Miranda Bailey, chef de service du Grace Hospital de Seattle. Sentant qu'elle fait une crise cardiaque, elle se rend dans un autre hôpital de la ville, où on lui dit que tout cela se passe dans sa tête.





Mais les fictions, c'est aussi les unitaires (ces histoires traitées en 90 minutes). C'est le cas de Parole contre parole, un téléfilm avec Elsa Lunghini excellente dans le rôle d'une commissaire-priseur. Fascinée par son beau client, elle accepte de dîner puis d'aller dans sa maison de campagne où il se montre brusquement grossier avant de la violer. Mais en rentrant chez lui, il découvre sa femme assassinée. Or ça ne peut pas être lui vu que ça s'est passé au moment où il abusait de notre héroïne, qui tient sa vengeance.

Les stars enfilent le tablier dans "Top Chef"

Pour les gourmands du mercredi soir, M6 joue les prolongations avec une nouvelle soirée Top Chef. Alors que la finale de la neuvième saison a eu lieu la semaine dernière, le célèbre concours culinaire lance une version VIP avec David Douillet, Baptiste Giabiconi, Caroline Receveur, Issa Doumbia et Danièle Évenou. Sans oublier La Carte aux trésors en face sur France 3, animée par Cyril Féraud, le chouchou des mamies.