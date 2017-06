Programme TV : ce soir, "Grey's Anatomy" ou "La Planète des géants"

publié le 14/06/2017 à 18:15

Mercredi 14 juin, on retrouvera sur TF1 deux nouveaux épisodes de Grey's Anatomy, excellents et très anxiogènes. Si ce ne sont pas les dernières salves de la treizième saison, la chaîne a toutefois décidé d'attendre quelques mois avant de diffuser la fin de cette chronique médicale intense et riche en émotion. À la place, on pourra retrouver dès mercredi prochain la série Ransom. Il faudra donc profiter ce soir de l'équipe de l'hôpital Grey Sloan, elle ne sera pas de retour avant quelques mois.



Sur France 5, on pourra découvrir un prodigieux documentaire sur les géants des mers, dans La Planète des géants, dédié aux peuples des océans. C'est hallucinant de voir l'intelligence de ces mammifères qui, il y a 50 millions d'années, avaient des pattes et ont choisi l'eau pour survivre. On sait par exemple que les cachalots sont écrasés par leur poids s'ils s'échouent. On suit également une famille de cachalots qui fait semblant de s'échouer au péril de sa vie pour happer les petits éléphants de mer dont les parents se moquent.

Mieux, on voit des orques s’entraîner à faire basculer une mini-banquise pour récupérer l'animal qui est dessus. Quand ils arrivent à soulever la plaque et à faire glisser un jeune phoque, ils l'aident ensuite à remonter sur la plaque de glace car ils ne mangent pas de phoque. Un documentaire à découvrir dès 20h55 sur France 5.