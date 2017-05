Programme TV : ce soir, Grégory Lemarchal ou une adaptation de "L'Exorciste"

publié le 03/05/2017 à 19:27

Ce mercredi 3 mai, Bein Sport diffuse à 20h45 la rencontre Monaco-Juventus. On le signale, même si c'est sur TF1 et France 2 qu'il va précisément y avoir le plus de sport avec le débat de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, à 21 heures. À la même heure sur TMC, on signale un beau documentaire est consacré à Grégory Lemarchal à 21 heures, près de dix ans après sa mort tragique. Ce documentaire parle de la mucoviscidose, la maladie qui a emporté le chanteur, en mêlant des images d'archives de Grégory Lemarchal et les témoignages de personnes atteintes de cette maladie.



Ensuite, passez sur Série Club à 23 heures pour suivre un inédit : l'adaptation-télé du célèbre film L'Exorciste démarre ce soir. C'est la deuxième bonne surprise de la semaine après L'Arme fatale. La réalisation est aussi glaçante et nerveuse que la fille d'une habitante de Chicago possédée par le démon, les personnages sont bien écrits bien décrits, notamment celui du jeune prêtre Thomas, qui a du mal à croire au malin. Il va se rapprocher du vieux curé Marcus, mis au ban de l'église pour avoir pratiqué l'exorcisme, ce qui n'est pas très catholique mais va se révéler efficace. Il y a moins d'effets spéciaux, mais ça fait encore plus d'effet tout court.

