publié le 03/05/2018 à 19:19

C'est l'histoire d'un combat. Ce jeudi 3 mai, Arte diffuse Fiertés, une mini-série dramatique, créée et réalisée par Philippe Faucon, qui aborde 30 ans de lutte pour les droits des homosexuels en France.



Les téléspectateurs suivront notamment la vie du personnage principal, Victor (Benjamin Voisin, puis Samuel Theis) à travers trois moments clés : la dépénalisation de l'homosexualité durant 1981-1982, l'adoption du Pacs en 1999, et en 2013 lors de l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Une série racontée en douceur, avec une distance presque apaisée, sans pour autant effacer la violence symbolique et concrète subie d'une décennie à l'autre par la communauté LGBT.

Pour les férus d'investigation, France 2 diffuse un numéro inédit d'Envoyé Spécial. Parmi les reportages de ce soir, l'émission propose une enquête intéressante sur les animaux en voie de disparition à cause des dégâts de l'homme sur la nature.

Au menu #EnvoyeSpecial



¿¿ Quand nos animaux disparaissent…

¿¿ Rockefeller : la vente du siècle

¿¿ Perturbateurs endocriniens, nos vies empoisonnées

¿¿ AOP : des fromages à la chaîne



¿ Ce soir 20h55 pic.twitter.com/3DJtYNDOVs — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) 3 mai 2018