publié le 28/09/2017 à 18:32

Sur Arte, laissez-vous aller à la curiosité réussie du jour, un feuilleton canadien intitulé Fatale-Station, ou comment une quadragénaire en cavale décide de s'installer à Fatale-Station, une bourgade québécoise isolée dominée par une Calamity Jane qui est à la douceur ce que les Anges de la Téléréalité sont à la grammaire : ça ne va pas ensemble.



On retrouve du Twin Peaks dans Fatale-Station, en plus attachant surtout plus clair. Dans cette fiction aussi, la forêt est un vrai personnage. On retrouve également un barman qui déclame des vers et un boucher amoureux aux avis bien tranchés.



Les fictions québécoises, c'est du français, on n'ose pas les doubler. Or certains discours ne sont pas évidents : Arte fait donc ce qu'on appelle un sous-titrage de soutien. On met une traduction quand on pense que le public ne va pas comprendre. À découvrir dès 20h55.

"L'Émission Politique" sur France 2

De son côté, L'Émission Politique fait son retour sur France 2 après la pause estivale. Léa Salamé reprend sa place sur le plateau de l'émission pour accueillir le Premier ministre Édouard Philippe pour évoquer les réformes en cours, avant que n'arrive dans la dernière partie Jean-Luc Mélenchon, présenté comme le leader de l'opposition. Une confrontation à suivre à partir de 21 heures.

Grand oral de rentrée pour @EPhilippePM ce soir dans #LEmissionPolitique¿.



¿¿ Il sera opposé à @JLMelenchon dans un débat. pic.twitter.com/EuOVQAAMhx — France 2 (@France2tv) 28 septembre 2017