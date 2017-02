publié le 15/02/2017 à 16:58

Séries françaises et séries américaines s'opposent ce mercredi soir à la télévision. Études internationales de Médiamétrie à l'appui, l'heure est à la production nationale partout dans le monde. Chaque pays privilégie aujourd'hui ses propres fictions. C'est d'ailleurs la France qui a fait le plus de résistance puisque le phénomène s'est constaté et généralisé depuis 3 ans seulement, contre 6 ailleurs. Prenez la soirée de mercredi 15 février, on a face à face Grey's Anatomy (TF1) et Fais pas ci, fais pas ça (France 2), des bonnes fictions toutes deux démarrées mercredi dernier.



Que constate-t-on? La victoire de Fais pas ci fais pas ça, devant la série médicale de la une, avec 200.000 personnes d'écart. Et c'est pas un cas isolé, depuis le début février, chaque série américaine a été battue par la française programmée en face, NCIS par Cherif vendredi, NCIS par Meurtres à Dunkerque samedi, Castle par Ennemi public lundi, Chicago Med par Meurtres à Avignon mardi, Limitless par Section de recherches jeudi, et tout le monde par Cassandre samedi. Et si on prend les séries les plus regardées en 2016, il n'y a qu'une série US dans les 10 premiers, c'est Person Of Interest à la 7e place, coincée entre Munch et Alice Nevers 8e.

Choisir entre une série française et une série américaine

En 2010-2011, il y avait 6 séries américaines dans les 8 premiers, Le Mentalist en tête avec plus de 10 millions de téléspectateurs, puis Dr House, puis Esprits Criminels. Seules émergeaient Doc martin et Joséphine ange gardien. Alors on dira que c'est parce que les séries françaises sont meilleures, certes, sauf que ce sont les plus populaires qui marchent le plus, notamment les patrimoniales, ancrées dans un lieu lui aussi fort : Lyon, Marseille, etc. Or, ce soir faites vos jeux, au choix d'abord Grey's Anatomy, si vous êtes client vous ne serez pas déçu, on est toujours entre bistouri et bistouquette, et on parle beaucoup du beau docteur Rigs.



En face sur la 2, la suite de Fais pas ci, fais pas ça, c'est toujours le quotidien de deux familles voisines, les Boulay, gaucho-bobos, et les Lepic, catho tradi. La fille des premiers ayant épousé le fils des seconds. Les enfants ont grandi, on est en 2022, et c'est peu de dire que le couple Lepic est interpellé par le comportement du dernier, un ado uniquement intéressé par les vidéos débiles de son iPhone. Elle a toute les chances d'arriver en tête des audiences ce soir. Nos séries françaises font la loi, c'est la nouvelle loi des séries.