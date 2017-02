publié le 08/02/2017 à 18:17

Coup d'envoi ce soir de la dernière saison de Fais pas ci, fais pas ça, sur France 2. Une saison qui sera donc forte en émotions entre les familles Lepic et Bouley, qui vont passer le relais à leurs enfants qui prennent leur envol. Ils deviennent même plus responsables que leurs parents. Pour ce premier épisode, Renaud va fêter ses 50 ans en étant persuadé d'être atteint d'un cancer colorectal. Fabienne a d'ailleurs oublié de lui souhaiter son anniversaire. Chez les Bouley, Denis convint Eliott de s'inscrire sur les listes électorales. Rendez-vous à 21 heures pour découvrir la 9e saison de Fais pas ci, fais pas ça.



Sur TF1, ce sera la soirée des amateurs de Grey's Anatomy à 20h55. Cet épisode 9 vous semblera aussi passionnant que les autres, mais il était particulièrement attendu par les cinéphiles. Pourquoi ? Parce qu'il est réalisé par Denzel Washington, qu'on reverra bientôt dans le remake des 7 Mercenaires. Quand son arrivée a été annoncée dans l'équipe, vu son amitié avec la productrice, tout le monde pensait qu'il allait faire l'acteur. Et non, au lieu de prendre le bistouri, il a pris la caméra et filmé les 41 minutes de ce soir avec, entre autres, la guerre entre les deux chirurgiens Hunt et Rigs, arbitrée par Bailey.