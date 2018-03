Programme TV : ce soir, "Et Dieu créa la femme" et "Arrête-moi si tu peux"

publié le 05/03/2018 à 17:20

Une soirée majoritairement placée sous le signe du septième art qui s'annonce ce lundi 5 mars. Si M6 propose le film La Planète des singes : l'affrontement, avec Gary Oldman récemment oscarisé, France 5 diffuse Et Dieu créa la femme, un classique du cinéma français qui lança le mythe Bardot.





L'histoire raconte le quotidien tropézien de Juliette, incarnée par Brigitte Bardot. Elle aime un homme, épouse son frère, se laisse courtiser par un troisième et elle est détestée par sa tutrice. Ce film marque sa rupture avec son mari Roger Vadim, dépassé par l'impact du film et sa liaison avec Jean-Louis Trintignant, son époux à l'écran. Devenue un mythe mondial, B.B. est alors constamment harcelée.

Autre classique ce soir : le film Série noire, sur Arte, avec Patrick Dewaere en représentant de commerce déjanté qui s'ennuie et finit par tuer la riche tante de la jeune prostituée qu'il aime. Je n'aime pas ce film qui transpire du mal être et de la violence de l'acteur.

"Vilaine", avec Marilou Berry, sur W9

Sur TMC, il y a également Men in Black avec Will Smith et Tommy Lee Jones, mais aussi la comédie française Vilaine, avec Marilou Berry. Comme le titre du film l'indique, elle incarne une femme gentille au physique ingrat dont tout le monde abuse de sa gentillesse. Elle décide de devenir méchante après l'ultime humiliation de ses prétendues copines.



Enfin, on retrouve Arrête-moi si tu peux sur C8. Le film raconte l'histoire vraie de Franck Abagnale, incarné par Leonardo DiCaprio qui n'ayant aucune identité précise, joue alors plusieurs rôles. Il devient alternativement pilote de ligne, médecin ou encore avocat. Fausse valeur mais vrai faussaire traqué par Tom Hanks, un agent du FBI fasciné par sa proie alors que Nathalie Baye joue la mère de Franck.