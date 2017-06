et Isabelle Morini-Bosc

publié le 12/06/2017 à 18:09

Les téléspectateurs auront le choix entre deux séries policières ce lundi 12 juin. TF1 diffuse à 21 heures un épisode inédit de la série Esprits criminels, toujours aussi populaire après 12 saisons. L'équipe enquête cette fois-ci sur la mort de deux enfants de 11 et 14 ans, dont les corps ont été retrouvés calcinés. Les profileurs comprennent vite que ces morts sont liées à une affaire semblable, qui a eu lieu deux ans auparavant. Ils sont, en tout cas, certains d'avoir affaire à un seul et unique tueur.



Les amateurs de paysages idylliques devront zapper sur France 2 puisque la chaîne diffuse à partir de 20h55 un nouvel épisode de la série Meurtres au paradis. Alors qu'il profite de ses vacances de rêve avec Martha, Humphrey doit enquêter sur un meurtre, celui du frère de son hôte, Elliot Taylor. Kris Marshall excelle dans cet épisode plein d'humour et au suspense bien amené, qui réserve un vrai rebondissement dans les dernières minutes.

On note aussi À l'état sauvage sur M6 avec Christophe Dechavanne qui joue les aventuriers. Mais, ça n'a pas été un jeu pour cet hypocondriaque. Après Michaël Youn en Namibie, Matt Pokora au Sri Lanka, Laure Manaudou en Afrique Australe, voici Christophe Dechavanne au Venezuela. On connait le principe, l'aventurier de l'extrême emmène une célébrité au bout du monde et d'elle-même. L'aventure démarre à 21h.

> Christophe Dechavanne dans "À l'état sauvage" sur M6 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Isabelle Morini-Bosc | Durée : 03:01 | Date : 12/06/2017