publié le 30/08/2017 à 18:39

Le nouvel épisode d'Esprits Criminels va attirer les foules. TF1 diffuse l'épisode 7 de la saison 12, dans lequel Tara Lewis doit retrouver son frère avec qui elle entretient une relation complexe. Mais celui qu'elle rencontre n'est pas son frère, et la BAU doit alors tenter de découvrir l'identité de cet imposteur, qui semble tout connaître de la vie de la profileuse. Les fans de la série policière seront donc ravis de découvrir cet épisode qui s'annonce intriguant. Rendez-vous donc sur la première chaîne à 21 heures.



France 3 s'offre ce mercredi 30 août une soirée royale. Les téléspectateurs retrouveront à 20h50 la rediffusion du documentaire Elizabeth II, la révolution d'une reine consacré à la reine d'Angleterre. Régnant depuis plus de 63 ans, la famille royale est pourtant en crise dans les années 1990, entre le mariage de Charles et de Diana qui s'effrite, le scandale des privilèges royaux et l'incendie de Windsor.



En 1997, la princesse de Galles décède à Paris, et la grogne populaire pousse la monarchie britannique à évoluer. À 22h35, la chaîne diffusera un second documentaire, Le Mari de la Reine, l'inconnu de Buckingham consacré au Prince Philip.

Ce soir, c'est soirée royale !

¿ 20h55 - Elizabeth II, la révolution d'une reine

¿ 22h30 - Le mari de la reine, l'inconnu de Buckingham pic.twitter.com/fnP0tXwfU2 — France 3 (@France3tv) 30 août 2017

France 2 propose également un programme consacré à Mireille Darc en diffusant à 22h35 l'épisode Un jour, un destin consacré à l'actrice. Cette dernière revient sur ses blessures d'enfance et les différentes épreuves qu'elle a dû traverser. Enfin, M6 propose à 21 heures un épisode inédit de Zone Interdit avec Ophélie Meunier, consacré à l'engouement des Français pour le bricolage et la construction de maisons mobiles.