Programme TV : ce soir, "Esprits criminels" et "Nina"

publié le 18/10/2017 à 19:15

Ce mercredi 18 octobre, TF1 diffuse un nouvel épisode de la saison 12 d'Esprits Criminels. Dans La Loi du plus fort, Reid est transféré dans une prison, où il est pris en grippe par le gardien. Ce dernier menace de dévoiler aux détenus que Reid est un agent du FBI.



En attendant son procès, il n'a pas d'autres choix que de se plier à la loi du gardien. Quant aux autres membres de l'équipe, ils enquêtent sur des agressions à l'acide. Plusieurs adultes, qui n'ont aucun lien, sont retrouvés avec le visage défiguré.

On parle aussi de Nina, la série médicale de France 2, qui, depuis sa création en 2015, a cassé la malédiction. Jusque-là, les "fictions médicales françaises" ne marchaient pas, de façon d'ailleurs assez injuste. Nina, dans la saison 1, c'est une fille de médecin qui, après avoir soigné sa fille malade d'un cancer reprend du service comme infirmière stagiaire dans l'équipe de son ex-mari, le docteur Antonakis.

Que nous réserve la saison 3 de "Nina" ?

Dans la saison 2, l'héroïne reprend ses études de médecine, tandis que son ex, toujours amoureux d'elle, part faire de l'humanitaire. Et dans cette saison 3, il y a fusion de 2 services, avec une nouvelle cheffe ambitieuse.



Nina respecte les codes du genre : le quotidien d'un hôpital avec 2 cas médicaux costauds par épisode, avec un côté Docteur House, pour le côté enquêtes médicales et pour les rosseries du Dr.Proust, joué par Grégoire Bonnet.