publié le 25/05/2017 à 17:20

On commence par un gros plan sur le reportage Un bref moment d'optimisme proposé par France 2 dans son nouveau numéro d'Envoyé Spécial. Il est signé du cinéaste israélien Amos Gitaï, présent à Cannes pour son long-métrage À l'Ouest du Jourdain, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs. Un Bref moment d'optimisme est la version courte de ce documentaire. Ce moment d'optimisme, c'est celui qui avait suivi la décision de l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin de nouer des liens avec l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) en vue d'un processus de paix.



Son assassinat le 4 novembre 95 avait évidemment écorné cet optimisme, mais Amos Gitaï a décidé tout à la fois de montrer ses archives personnelles et inédites sur le chef d'état disparu, et de donner la parole à ceux qui croient encore au processus de paix comme on croit au paradis, sans être certain qu'on le verra jamais. L'un des plus beaux moments, c'est une rencontre avec des femmes que tout oppose, mais que le malheur rapproche, car toutes ont perdu un enfant.

Au programme également de ce jeudi 25 mai, un nouvel épisode d'Alice Nevers, le juge est une femme, avec Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli, dans le rôle du commandant pète-sec amoureux de madame la juge, d'où sa relative jalousie envers un légiste quelque peu entreprenant... Lanceuse d'alerte, épisode 5 de la saison 15 d'Alice Nevers, c'est ce soir à 21 heures sur TF1.